بمشاركة ليدي جاجا.. تعرف على حجم تبرعات أكبر حفل في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رويترز:

أظهرت بيانات أن قرابة 21 مليون أمريكي شاهدوا العرض العالمي "عالم واحد معا في المنزل"، دعما لمن هم في الصفوف الأمامية للحرب على فيروس كورونا.

وأشارت بيانات نيلسن إلى أن 26 شبكة تليفزيونية أمريكية عرضت الحفل الذي استمر ساعتين وتضمن مشاركات للعديد من المشاهير من بيوتهم مثل تايلور سويفت وليدي جاجا ورولينج ستونز وأوبرا وينفري وبيونسيه.

وأضافت بيانات نيلسن في تقرير لها، أن 20.7 مليون شخص شاهدوا الحفل في الولايات المتحدة، ولم تتوفر بيانات عن جمهور الحفل في باقي الدول أو عبر منصات البث.

Advertisements

وجمع الحفل الذي أعدت له منظمة الصحة العالمية ومنظمة جلوبال سيتزن الغير هادفة للربح نحو 127 مليون دولار من الشركات ومحبي الخير لصالح صندوق الاستجابة لجائحة كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة.

ولم يُطلب من الناس التبرع لكن العرض تضمن التشجيع على التباعد الاجتماعي والكف عن المصافحة والتعبير عن التقدير للعاملين في الرعاية الصحية والبقالة والتوصيل والنقل وغيرهم.

وقبل العرض كان هناك بث خاص لمدة ست ساعات بمشاركة موسيقيين ومشاهير آخرين من أنحاء مختلفة من العالم مثل آسيا والشرق الأوسط.