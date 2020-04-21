فيديو| على أنغام "قالوا إيه".. عرض إعلان جديد لمسلسل "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المنتج تامر مرسي، إعلان جديد لمسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وعرض الإعلان مشاهد من تدريبات أمير كرارة وفريقه، ضمن أحداث المسلسل على نغمات أغنية "قالوا إيه" التي أهداها قوات الصاعقة إلى الشهداء منهم.

وضمت الأغنية مقاطع للمنسي الذي وصفوه بالأسطورة.

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وعلق تامر مرسي على البرومو :"الاختيار، رمضان 2020، حصريا على قناة أون وأون دراما".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.