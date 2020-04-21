فيديو| طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "ونسني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة الشابة سارة درزاوي الإعلان الرسمي لمسلسل "ونسني"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت سارة على الإعلان :"مسلسل ونسني، إن بي سي مصر". وتبدأ قناة "إم بي سي مصر" اليوم في الثانية عشرة مساء، عرض أولى حلقات المسلسل. مسلسل "ونسنى"، من تأليف ورشة كتابة يرأسها تامر فرج وإخراج رامى رزق الله، ويشارك ببطولته محمود الليثي، وحازم إيهاب، واَخرون.

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