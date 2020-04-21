تعرف على قصة ظهور مايكل جاكسون لايف بعد وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

"اسكرين شوت" لفيديو لايف للفنان الراحل مايكل جاكسون تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صدمة من رواد هذه المواقع من فكرة ظهوره لايف بعد وفاته بسكتة قلبية في 25 يونيو 2009، تم مشاركة الصورة ملايين المرات، دون معرفة الكيفية التي ظهر بها جاكسون، في فيديو بث مباشر بالأمس.

بالبحث عن الصورة المتداولة، فهي صورة قديمة من سنة 2018، أول من رفعها على مواقع التواصل الاجتماعي،هو Mikey Minds وهو معجبب بجاكسون.

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أما عن الفيديو الذي تم تداوله لجاكسون من اللايف والذي يظهر جاكسون بملامحه المعروفة ولكنته المحببة لجمهوره، فكان صاحب الفيديو يقول إن اسمه "sergio cortes"، وبالبحث عن سيرجيو كورتيس وجدنا أنه فنان استعراضي، أجرى عدة عمليات تجميل ليبدو شبيها بجاكسون، ونال شهرة واسعة بسبب هذا التشابه، ويقول كورتيس في الفيديو إن لديه عرض في سنغافورة سيقدم به أغاني مايكل جاكسون وأغاني خاصة به، ولكورتيس حسابه موثق على موقع إنستجرام، ويتابعه قرباة 180 ألف متابع، ويصعب التفريق بين صور كورتيس وصور جاكسون.

ورحل الفنان العالمي مايكل جاكسون في 25 يونيو 2009، بعد إصابته بسكتة قلبية، تاركا محبيه في صدمة من رحيله.

فيديو لكورتيس