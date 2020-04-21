محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان شيكو على عرض مسلسل "اللعبة"، الذي سيبدأ اليوم، على شاشة "Mbc مصر". ونشر شيكو بوسترًا دعائيًا للمسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: " اللعبة النهاردة ٧:٣٠ على إم بي سي مصر، رمضان بدأ بدري أوي؟؟". وكان المسلسل عرض لأول مرة على منصة شاهد خلال الفترة الماضية. يُذكر أن مسلسل" اللعبة"، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورجاء الجداوي، ومن إخراج معتز التوني.

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كانت هذه تفاصيل خبر عن عرض أولى حلقات مسلسله اليوم.. شيكو: "رمضان بدأ بدري أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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