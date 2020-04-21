فيديو| محمود عبدالمغني يقص شعر نجله في العزل المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمود عبدالمغني جمهوره بمقطع فيديو يجمعه بنجله عمر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال فترة العزل المنزلي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وظهر عبدالمغني، وهو يقص شعر نجله عمر، من داخل "دورة المياه"، وقال: "بقولك إيه هل أنت راضي بالشوية دول، ورد عمر :"لا شيلهم"، وعلق :"سوري عمريكو".

وشارك عبدالمغني مؤخرًا، مسلسل "بت القبائل، من بطولة عمرو عبدالجليل، وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومدحت تيخا، وأشرف عبد‏الغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح‎.‎