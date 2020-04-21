مصطفى حجاج يغني "حاسب يا طيب" لمسلسل يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب بموقع "إنستجرام"، صورة للفنان مصطفى حجاج مع السيناريست مدحت العدل داخل أحد الاستديوهات. وكتب الحساب: "انتظروا أغنية "حاسب يا طيب من مسلسل "خيانة عهد"، غناء مصطفى حجاج، كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي نادر حمدي". مسلسل خيانة عهد من بطوبة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادي مهنا، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

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