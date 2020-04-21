تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة: إحنا في جهاد بنقعد في التصوير بالـ 12 ساعة

علّقت الفنانة المصرية صابرين على أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد ، موضحة أن البعض سخروا من دعوات الفنانين بعدم الخروج من المنازل، بسبب استكمالهم لتصوير المسلسلات الرمضانية، موضحة أنهم التزموا بمدة الـ14 يوما، التي طالبوا الجمهور بها.

وأضافت صابرين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه سهير جودة ومفيدة شيحة ومنى عبد الغني، عبر قناة cbc، أنها التزمت بتنفيذ ما طلبته من الجمهور، وبقيت في منزلها لمدة 14 يوما، قائلة: “إحنا فعلا عملنا كده، وقعدنا في البيت، بس نظرا للمسؤولية الجبارة اللي بتبقا على الواحد وإن في ناس كتير هتقعد في بيوتها لو منزلتيش الشغل، نزلنا.. هي مش مسألة مادية قد ماهى مسألة معنوية إنك برأي واحد هتوقفي سير عمل كبير، بتبقي في وقت صراع ضمير قوي جدا، بين ولادك ولا الأسر المفتوحة ولا نفسك!”.



تابعت: “أنا مش بضحي بنفسي بس.. أنا بضحي بوالدتي إذا كانت قاعدة معايا أو لو حد مسن في عيلتي أو أطفال، لأن ممكن لو اتنقلي الفيروس انقله ليهم لما ارجع البيت.. عشان كده بقول لكل منظومة العمل بتاعت رمضان؛ كإعلام وفن ومسلسلات؛ لكل الناس تحياتي وتقديري وأشكركم بجد من كل قلبي.. لاننا حاولنا بقدر الإمكان نجتهد؛ إحنا في جهاد برضو يا جماعة؛ نقعد في التصوير بالـ 12 ساعة مش عارفين هنروح ازاي في الحظر”.

وعن دورها في مسلسل “ليالينا 80″، قالت صابرين إنها تتمنى أن يلقى العمل قبولا لدى الجمهور، موضحة أنه تقدم دور زوجة شهيد، تقوم على تربية أولادها، مضيفة: “هنشوف ازاي بتربي ولادها وازاي لما بتكون الاسرة متكاتفة المشاكل بتتحل وهكذا”.