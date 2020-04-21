سيمون تحيي ذكرى والدها بعباراتٍ مؤثرة

نشرت الفنانة سيمون بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأحيت سيمون ذكرى وفاة والدها، حيث علقت على الصور قائلة: الأحد 21 أبريل 1991 .. تاريخ محفور في القلب .. ذكري وفاة والدي الغالي مهما تمر السنين لم ولن انساك ما حييت فانا افكارك

واحلامك وامالك ولن اخذلك وانت انسانيتي وفني واجمل صفات رجل في حياتي .. ولم تضعفني منذ مجيئي هنيئا لك .. الله يرحمك.

يذكر أن الفنانة سيمون شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء،

و ميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وبطولة كل من ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، نضال الشافعي، صبري فواز، سيمون، دنيا، أميرة هاني، رامي وحيد، ميرهان حسين، إيهاب فهمي، محمد نجاتي، ريم البارودي، هشام المليجي، عمر الشناوي، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ميرنا وليد، محمد عز، محمود فارس، أحمد التهامي، ياسمين نيازي، منة فضالي.