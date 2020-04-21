تامر حسين يقدم ثالث تتر له بدراما رمضان 2020

يستمر الشاعر تامر حسين في نجاح أعماله الكتابية وخاصة في رمضان 2020، وذلك بإعلانه عن ثالث أعماله الكتابيه في تترات مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

يقدم تامر تتر مسلسل "سلطانة المعز" بعنوان "اتحاربت"، ومن ألحان:تامر علي، توزيع:أحمد إبراهيم، ويقول مطلعه"الحياه مليانه ظَلّمه ... وناس كتير مُزيفة

ناس مايتوصفوش ب كلمة ... والأمان بين اختفىّ..مين تأمنه وتبقى ضامنة ... مهما كان أقرب

ماليك..العشم ودفعت تمنه.... غدر ظُلم وجوم عليك..والحقايق واحدة واحدة بُكرة حاتشوفها ب عينيك".

وفي نفس السياق يشارك تامر بأغنيتيتن كـ تتر لمسلسلي" سكر زيادة" الذي تقدمه الفنانة نانسي عجرم، ومن ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهي ، ومسلسل "فرصة تانية" الذي يقدمه الفنان رامي صبري، ومن ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.