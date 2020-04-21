يستمر الشاعر تامر حسين في نجاح أعماله الكتابية وخاصة في رمضان 2020، وذلك بإعلانه عن ثالث أعماله الكتابيه في تترات مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
يقدم تامر تتر مسلسل "سلطانة المعز" بعنوان "اتحاربت"، ومن ألحان:تامر علي، توزيع:أحمد إبراهيم، ويقول مطلعه"الحياه مليانه ظَلّمه ... وناس كتير مُزيفة
ناس مايتوصفوش ب كلمة ... والأمان بين اختفىّ..مين تأمنه وتبقى ضامنة ... مهما كان أقرب
وفي نفس السياق يشارك تامر بأغنيتيتن كـ تتر لمسلسلي" سكر زيادة" الذي تقدمه الفنانة نانسي عجرم، ومن ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهي ، ومسلسل "فرصة تانية" الذي يقدمه الفنان رامي صبري، ومن ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين يقدم ثالث تتر له بدراما رمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.