فيديو..طرح تتر مسلسل "خيانة عهد" للفنان مصطفى حجاج

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الرمضاني "خيانة عهد"، التتر الرسمي له بصوت الفنان "مصطفى حجاج"، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

التتر بعنوان "حاسب ياطيب"، ومن كلمات:د.مدحت العدل، ألحان:عمرو

مصطفى، توزيع:نادر حمدي.

المسلسل من بطولة" يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين

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جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ولم تكن هذه التجربة الغنائية الأولى لـ حجاج في الدراما، حيث سبق له أن غنى تتر مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان، الذي عرض في الموسم الرمضاني 2018.