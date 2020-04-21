مزيكا تطرح "مرحب رمضان" للمنشد محمود هلال

طرحت شركة مزيكا أنشودة دينية جديدة بعنوان"مرحب رمضان" للمنشد محمود هلال على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو وذلك قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك. قبل ساعات من قدوم شهر رمضان المبارك. الأغنية من كلمات وألحان ابراهيم الاسكندراني وتوزيع موسيقي محمد بدرخان. وتوزيع موسيقي محمد بدرخان. وتقول كلمات الأنشودة"مرحب رمضان":

مرحب مرحب يا رمضان

هلت بشاير الغفران

شوفنا هلالك يا رمضان

زين يا جمالك يا رمضان

رمضان هل علينا وبان

والفرح عم فى كل مكان



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