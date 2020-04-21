فيديو .. لؤي يطرح أغنية "نفسي أجرب" على يوتيوب

طرح الفنان لؤي منذ ساعات أغنيته الجديدة"نفسي أجرب"، من خلال موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: طارق درويش، ألحان:عمرو الشاذلي، توزيع: محمد شفيق، ويقول مطلع الأغنية "نفسى اجرب الحياه من بعد منك فيها ايه حالقى ناس والاانتزى ماقلت حد حاندم عليه عادى حامشى واللى ياما عاملته ليك ده خساره فيك ان قلت لى مش حاتفرق طب حاتفرق عندى ليه اصل كنت زمان معاك طيب زياده عن اللزوم"
أغنية "نفسي أجرب" تضمن ألبوم لؤي الجديد "على خيرة الله" الذي طرح منه 7 أغنيات خلال الفترة الماضية، وهم"ليا فيها، على خيرة الله، ضقت صبراً، الليلة سهرانين، بأذيني، براشوت، ركنت المشاعر"، وسجلت أغنيية"ضقت صبراً" أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب" لتكن الأعلى استماعاً من بين الـ 7 أغنيات.
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