داليدا خليل تُطلق هذا التحدي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اطلقت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ تحديا مميزا، اذ انها نشرت مقطع فيديو لها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رقصها أمام المرآة، اذ بدت وكأنها ترقص مع نفسها، وذلك على أنغام اغنية "انا عم فكر" للفنان التونسي أحمد الشريف.

ودعت داليدا المتابعين للتفاعل والمشاركة مع تحدي الرقص على المرآة، وارسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم لها كي تختار منهم وتضعهم على خاصية القصص عندها على صفحتها الخاصة.

على صعيد آخر حققت داليدا نجاحاً مؤخراً في مسلسل "سر"، ويضم المسلسل مجموعةً من الممثلين اللبنانيين والسوريين بينهم بسام كوسا، باسم مغنية، وسام حنا، فادي ابراهيم، رواد عليو، نتاشا شوفاني، أسعد رشدان، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان ونيكول جوي فارس.

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