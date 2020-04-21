محمود العسيلي يعترض: "إحنا مش في مدرسة ابتدائي"

ميرنا وليد - بيروت - علّق الفنان المصري ​محمود العسيلي​ على خبر القاء القبض على فتاة تدعى حنين حسام وهي طالبة بكلية الآثار بجامعة القاهرة وصاحبة فيديوهات شهيرة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

العسيلي عارض القاء القبض عليها، وكتب على حسابه الخاص: "في حاجات مبقدرش اسمعها وفي حاجات مبقدرش أشوفها عشان بيجيلي الضغط.. بس دا مش معناه إنها وحشة أو لازم تتشال أو تتمنع لأنها ببساطة بتعجب ناس أكتر مني بكتير.. إحنا مش في مدرسة ابتدائي عشان كل شوية نمنع حد إنه يغني أو نقبض على حد بيعمل فيديوهات.. كل واحد حر في التعبير والاستقبال".

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