هل ستدفع جينيفر لوبير 150 ألف دولارا أميركيا للمصوّر؟

ميرنا وليد - بيروت - يبدو ان النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ من المحتمل ان تدفع 150 الف دولارا أميركيا، كتعويض لمصوّر التقط صورة لها في الشارع، ثم قاضاها لأنها نشرت تلك الصورة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي شكّل بلبلة كبيرة بين الصحافة العالمية.

الجدير ذكره ان جينيفر لوبيز كانت قد نشرت مؤخرا فيديو وصفته بأنه احدى اللحظات المميزة في حياتها.

وتظهر جينيفر في الفيديو وهي محاطة بالمعجبين والمعجبات الذين كانوا يلتقطون لها الصور بفستانها الشهير من فيرساتشي في عرض دار الأزياء في ميلانو.

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