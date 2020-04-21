ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ​مصطفى شعبان​ عن الأمور التي سيفعلها في شهر رمضان الكريم في ظل غيابه هذا العام عن السباق الرمضاني.

واشار شعبان الى انه سيقضي الشهر بعبادة الله ومشاهدة بعض المسلسلات، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "رمضان كريم عليكم وعلينا كلنا إن شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها. ده يمكن أول رمضان من ٨ سنيين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عبادة ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها.. وانتم رمضانكم ازاي؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر بغد غيابه عن السباق الرمضاني..ما الذي سيفعله مصطفى شعبان في شهر رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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