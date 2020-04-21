طارق العلي يدافع عن ابنه ويتوعد بمقاضاة المسيئين

ميرنا وليد - بيروت - نفى الفنان الكويتي ​طارق العلي​ من خلال صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، الشائعات التي طالت نجله سلطان، بكونه المعني في واقعة حرق نظارة أثناء احتجازه فيها داخل مركز شرطة بالصليبخات.

وأكد طارق أنه سيقاضي المسيئين، مبينا أن "ابنه بخير ولا يتصرف مثل هذه التصرفات": "حسبنا الله ونعم الوكيل (..) ما يصير يعني هل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور؟ وهل أنا الوحيد بالكويت فنان مشهور وعنده عيال؟ ماشا الله الساحة الفنية فيها أسماء كبيرة ومحترمة ومشاهير عندهم عيال، اشمعنا أنا الوحيد اذا صار مصيبة ولا شي قطيتو اسمي، خلصتوا مني جيتوا حق ولدي سلطان، استغرب مواقع إعلامية ..الحين يالموقع الإخباري أقلك إنك فقدت مصداقيتك (..) لان ما عندك مصداقية، أما فيه واحد حاطله سناب وكتب كلام غريب عجيب، أنا أقول مانكم محللين ولا مبريين، والقضاء الكويتي العادل النزيه هو الفيصل بيني وبينكم بعد رب العالمين، وأطمن الناس كلها ولدي بخير وما يسوي هالسوالف".

تجدر الإشارة أنه كان قد قام في وقت سابق ابن فنان شعبي معروف بالكويت، على إضرام النار داخل نظارة مخفر بالصليبخات أثناء حجزه فيها، وسرعان ما انتشرت الشائعات أن الفاعل هو ابن طارق العلي.