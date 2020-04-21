دولة ترصد مكافأة مالية لمن يطور لقاحا ضد كورونا

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، عن مكافأة قدرها نحو 200 ألف دولار لأي مواطن يستطيع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا، بحسب إعلام محلي.

ونقلت صحيفة “مانيلا بوليتين”، الثلاثاء، عن متحدث الرئاسة هاري روك، قوله في موجز صحفي: “كوفيد 19 هو عدو عام ليس فقط في الفلبين، بل العالم بأسره”، مضيفا أن “الرئيس دوتيرتي أعلن أنه سيقدم جائزة يصل قدرها 10 ملايين بيسو (197.092 دولار) لأي فلبيني يكتشف لقاحا ضد كوفيد 19”.

ويأتي إعلان الرئيس في وقت ارتفعت فيه حالات الإصابة بكورونا في الفلبين إلى 6599 شخصا، الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل 140 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بحسب وزارة الصحة.

وكشفت الوزارة في بيان، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 437، وذلك بعد تسجيل 9 وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين 654.