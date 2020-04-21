خبيرة أبراج.. تنبأت بكورونا وتحذر من كوارث نهاية العام! (فيديو)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 06:54 مساءً - استطاعت بسنت يوسف خبيرة الفلك والأبراج المصرية، أن تتوقع أحداث كثيرة لـ عام 2020 وعلي رأسها جائحة كورونا التى ضربت العالم في الشهور الأولي من هذا العام،و كان ذلك خلال لقاء تليفزيونى مع الإعلامى المصري عمرو أديب بتاريخ 30ديسمبر 2019 في برنامج “الحكاية” علي شاشة MBC.

وقالت بسنت خلال اللقاء:” إن 2020 ستشهد تقلبات وتغيرات للعديد من الدول لأن الكواكب المسيطرة على هذا العام هي الكواكب الخارجية التي تؤثر على أجيال وحكومات وبسببها إمبراطوريات انهارت ودول انقسمت”.

وتصدرت خبيرة الأبراج محركات البحث وذلك بسبب تقارب تصريحاتها في 2019مع ما يشهده العالم حاليًا من سيناريوهات تغير في شكل العالم وتؤثر علي أقتصاد دول عُظمى .

وعادت بسنت مرة أخري لتعلق على تنبوءتها في العام الجديد وما يحدث فيه من كوارث، خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، فقالت: “هى عبارة عن جداول يتم العودة إليها، وهو نفس السيناريو اللي حصل عام 1918 في الأنفلونزا الإسبانية، وأنها بدأت من الصين واتهمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا مش قلقانة تماماً، لأن الفترات اللى جاية هنشوف فيها حاجات كتير في بلدان العالم، وبالنسبة لنا الوضع هيفضل تحت السيطرة، وبلاش نثق إذا الدنيا هديت”.