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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 06:54 مساءً - بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها ” سارة ” شقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عن العراق وهجومها على العراقيين واصفة إياهم بالخونة وأهل النفاق .
خرجت دنيا بطمة للرد على ذلك وأعلنت عن تبرأها من شقيقتها واحترامها لأهل العراق والخليج من خلال منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
فكتبت قائلة : ” حبايبي الجمهور العراقي والخليجي لكم مني كل الاحترام والتقدير .. أريد أن احيطكم علما أن دنيا بطمة إخواتها إثنتين فقط ” .
وتابعت : ” أختي الكبيرة ابتسام بطمة وأختي الصغيرة إيمان بطمة فقط لا غير .. وأقولكم إنه أحد ثاني لا يمثلني ولا أعرفه ابدا وشكرا لكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحاتها المسيئة للعراقيين .. دنيا بطمة تعلن تبرأها من شقيقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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