بعد تصريحاتها المسيئة للعراقيين .. دنيا بطمة تعلن تبرأها من شقيقتها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 06:54 مساءً - بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها ” سارة ” شقيقة الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” عن العراق وهجومها على العراقيين واصفة إياهم بالخونة وأهل النفاق .

خرجت دنيا بطمة للرد على ذلك وأعلنت عن تبرأها من شقيقتها واحترامها لأهل العراق والخليج من خلال منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

فكتبت قائلة : ” حبايبي الجمهور العراقي والخليجي لكم مني كل الاحترام والتقدير .. أريد أن احيطكم علما أن دنيا بطمة إخواتها إثنتين فقط ” .

وتابعت : ” أختي الكبيرة ابتسام بطمة وأختي الصغيرة إيمان بطمة فقط لا غير .. وأقولكم إنه أحد ثاني لا يمثلني ولا أعرفه ابدا وشكرا لكم ” .