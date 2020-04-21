فيفي عبده تهدد بمقاضاة رامز جلال بعد تعرضها للإصابة في برنامجه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هددت الفنانة المصرية فيفي عبده بمقاضاة الفنان رامز جلال، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه برومو برنامجه “رامز مجنون رسمي”، والمقرر عرضه في رمضان.

فيفي عبده، قالت خلال بث مباشر عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”: “هرفع قضية على رامز جلال، دا مجنون، مجنون رسمي بجد، اتكهربت كتير جدًا، حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وكان لازم أقول بحبك يا رامز على كرسي الاعتراف عشان متكهربش، أنا مبقيتش عارفة اسمع كويس زي الأول، دا كإنه بينتقم منا وبيعاقبنا”.

كما تحدثت عن برنامجها “خلي بالك من فيفي”، موضحة أنه مكون من 60 حلقة منهم 30 حلقة في مصر و30 حلقة في المغرب، بالإضافة إلى وجود الفنانة المغربية زينب عيد كجزء أساسي من البرنامج.

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وأضافت إنها غنت في البرنامج باللهجتين المغربية والمصرية بالتعاون مع الشاعر محمد البوغه، وهي سعيدة جداً بهذه التجربة، لا سيما وأنها لم تقدم برنامج مقالب قبل ذلك.

وطرحت مجموعة قنوات mbc، البرومو الرسمي لبرنامج مقالب رامز جلال، والذي يحمل اسم “رامز مجنون رسمي”، والذي يعد هو الأخطر في مشوار رامز جلال في المقالب.

ظهر في البرومو ضحايا رامز جلال وهم كل من: ياسمين صبري وغادة عادل وعلي معلول وياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمود كهربا، وبدرية طلبة وريهام عبد الغفور، وبسمة ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وباسم ياخور، ومحيي إسماعيل وطارق حامد وعبد الباسط حمودة، وأروى جودة، وحمو بيكا، وأمينة، حسن شاكوش، حمدي الميرغني، وعبد الله بالخير، وحسن عسيري وأبو المعاطي زكي.