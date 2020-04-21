حلا شيحة: اتعرض لمضايقات كثيرة منذ عودتي للفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة المصرية حلا شيحة، على التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، منذ تخليها عن الحجاب وعودتها للفن مرة أخرى.

حلا شيحة، قالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم،اتعرض لمضايقات كبيرة منذ عودتي للفن و اكتشفت وجود كارهين مهمتهم الوحيدة هي الهجوم على الفنان ونشر تعليقات سلبية، و هذا الأمر حدث منذ عودتها للفن حتى الآن وأن الطاقة السلبية تسيطر عليهم كثيرا”.

وأضافت: “يوجد جزء كبير من الجمهور رحب بعودتي للفن على الرغم من التعليقات السلبية التي أواجهها”، مؤكدة أنها تحب الفن كثيرًا ليس لأنها من عائلة فنية فحسب بل لأنها ومنذ طفولتها متعلقة بالتمثيل وعودتها للفن مرة أخرى نابعة من حبها للتمثيل ليس إلا.

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وتابعت، أنها كانت تود في نفس الوقت تكوين عائلة وهذا ما فعلته عند ابتعادها عن الفن لافتة إلى أن كل شيء يحدث في الحياة يحدث لسبب وقالت: “حسيت إني محتاجة تغيير في حياتي.. حلو البني آدم يدور على الحاجة اللي تسعده وأنا مع كل مرحلة بتطور”.

من ناحية أخرى، تشارك حلا شيحة، في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل “خيانة عهد”، وهو من بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى، وخالد أنور من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.

كما تنتظر حلا شيحة عرض فيلمها الجديد «مش أنا» الذي تشارك في بطولته أمام تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، أسما سليمان، وغيرهم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي يتخلله بعض المواقف بين نجوم العمل.