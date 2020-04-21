أول تعليق لدرة على أنباء ارتباطها برجل الأعمال هاني سعد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت مؤخرا الكثيرمن الأنباء حول ارتباط الفنانة التونسية درة برجل الأعمال والمهندس المصري هاني سعد، وذلك بعد نشر صور تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتبادل التعليقات المعبرة عن الحب بينهما.

وفي أول تعليق لدرة، أكدت أنها ترفض الحديث حول هذا الأمر، حيث قالت: ” حياتي الشخصية ملكا لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد”.

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وأضافت، في تصريحات صحفية: ” في حال حدوث أي ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها”.

وكانت قد انتشرت صوراً لافتة تجمع درة برجل الأعمال هاني سعد، عكست قوة علاقتهما، حتى أنه لم يجد حرجاً في الاعتراف بحبه لها علناً في تعليق على صورة نشرتها الفنانة، كتب فيه: «أحبك» مع رمز لقلب، واللافت أن درة حرصت على الرد عليه بتعليق بادلته فيه نفس الاعتراف، وكتبت: «أحبك أيضاً»، مع وضع نفس القلب.

هاني ظهر في محيط درة القريب لأول مرة علناً في عيد ميلادها الأخير، ثم بداً تنتشر صورهما معاً منتصف الشهر الماضي من مناسبات مختلفة، ونزهات جمعتهما، حتى أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أنهما كانا بصدد الإعلان الرسمي عن ارتباطهما، إلا أن جائحة كورونا أجلت هذا الاحتفال.