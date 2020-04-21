العين الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2020/4/21 08:07 م بتوقيت أبوظبي
سجلت وزارة الصحة التركية، الثلاثاء، 4611 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و119 وفاة أخرى، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2259.
وأوضحت بيانات وزارة الصحة التركية أن عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 95591 حالة، وتعافى 14918 شخصاً من الفيروس حتى الآن، حسب رويترز.
ووصل عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 39429 اختباراً.
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