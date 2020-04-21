نانسي عجرم تتصدر بسبب "سكر زيادة".. ونبيلة عبيد تحتفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تربعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صدارة قائمة الأغاني العربية الأكثر تفاعلا واستماعًا وتداولاً عبر مواقع عالمية، بينها "يوتيوب"، ومواقع التواصل بعد طرحها أغنية "العمر" التي قدمتها عجرم لمسلسل "سكر زيادة" الذي سيعرض في شهر رمضان.

واحتلت نانسي عجرم المراتب الأولى في world music Trending نظرًا لردود الفعل التي حظيت بها من الجمهور منذ أن تم طرح الأغنية، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

أما بالنسبة لمسلسل "سكر زيادة" فهو من ضمن المسلسلات المرتقبة في شهر رمضان، نظرًا لمشاركة النجمات نبيلة عبيد ونادية الجندي، وهالة فاخر وسميحة أيوب، وغيرهم من النجوم الذين يحظون بمحبة جماهيرية، منهم أحمد السقا، نانسي عجرم، هيفاء وهبي، أحمد فهمي روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهنا، خالد أنور، سليمان عيد.

وسوف يتابع الجمهور مسلسل "سكر زيادة" عبر فضائيتي MBC مصر وتلفزيون دبي، طيلة شهر رمضان المبارك. وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان.

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وحظي بوستر المسلسل بتفاعل واسع من قبل الجمهور فور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه التعليقات التي تضمنت انتظارها لمتابعة المسلسل وذلك بسبب مشاركة النجمتين نبيلة عبيد وناديا الجندي فيه.

من جهتها احتفت الفنانة المصرية نادية الجندي وقالت:"أغنية #العمر #نانسي_عجرم مسلسل #سكر_زيادة ???? تتجاوز مليون مشاهدة في ٢٤ ساعة علي صفحة الفيس بوك لقناة #mbc_مصر".

ومسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أميركي تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

وعلقت ناديا الجندي على مشاركتها في "سكر زيادة" قائلة:" كنت منتظرة حاجة جديدة بعد مسلسل أسرار، للعودة مرة أخرى أنا عملت كل الأدوار اللى في الدنيا و الألوان، الرواية جذبتني وبقدم شكل جديد و كوميديا مختلفة، ونزلت بناء على رغبه الجماهير، و شخصيتي في المسلسل هي عصمت شخصية لذيذة و دمها خفيف وقوية رياضية".