في زمن الكورونا.. شاهدي كيف تحدت داليدا خليل المرآة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانة داليدا خليل الجمهور بعدما نشرت مقطع فيديو جديدا لها على خدمة "التيك توك" "تحدي المرآة"، إذ ظهرت وهي تتحدى انعكاسها على المرآة للرقص على أغنية معبرة في هذا الوقت، والتي حملت عنوان "انا عم فكر لاقي حل لغيابك عني" علها تسلط الضوء على الفراق المؤقت بين الأحبة في زمن الكورونا.

وظهرت داليدا خليل وهي تتمايل على كلمات الأغنية بكامل رشاقتها وإبداعها في مجال الرقص الذي لطالما تميزت به إلى جانب التمثيل والغناء، إذ تحدت نفسها في الرقص لينطلق هذا التحدي ليشمل عددا من شرائح المجتمع ما يدخل بعض البهجة إلى قلوب المواطنين الذين يعانون من الاكتئاب في الحجر المنزلي، ما يسمح لهم بممارسة رياضة الرقص من دون الخوف من اعتماد المسافة بين الشريك خاصة أنه سيكون انعكاسا لصورة الشخص الذي سيرقص.

وتجدر الإشارة الى أن إبداع الفنانة داليدا خليل في الرقص لم يأتِ صدفة، فهي كانت قد فازت منذ سنوات بلقب برنامج «ديو المشاهير» في موسمه الثاني الذي عرض على قناة «إم تي في». إذ بذلت الكثير من الجهد طيلة إطلالاتها الغنائية في البرنامج، والتي حاولت تطعيمها بلوحات راقصة دفعت بأعضاء لجنة الحكم (سيمون أسمر، وأسامة الرحباني، ومنى أبو حمزة) إلى ترشيحها للقيام بعمل مسرحي استعراضي في المستقبل القريب.

وجاء فوز داليدا خليل إثر تلقيها أكبر نسبة تصويت من قبل المشاهدين، متجاوزة تلك التي حققها منافساها على اللقب، المقدم التلفزيوني جيري غزال، والممثل السوري أويس مخللاتي.

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من جهة ثانية، كانت الفنانة داليدا خليل قد أبدعت في تجسيد شخصة تالين في مسلسل "سر" فهو محطة مهمة جداً في حياتها المهنية، وهو تصدّر الأعمال التي قدّمتها سابقاً رغم التنوّع الذي ميّز أعمالها السابقة إذ شعرت بأن "سر" عمل متكامل لجهة الإنتاج السخي والإخراج والنص والممثلين المميزين. ومن خلال هذا العمل مسؤوليتها كبُرت، و الآراء كانت جيدة جداً ولمستها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقفت الفنانة طوال السنوات الماضية أمام الكثير من الممثلين، لكن المرة الأولى التي شعرت فيها بالخوف كانت عندما وقفت أمام الفنان السوري بسام كوسا، لأنه فنان مخضرم ومدرسة كبيرة في عالم التمثيل.

وأشارت داليدا خليل في مقابلة صحفية إلى أنه بعد أول مشهد قدّمته إلى جانب بسام كوسا، هنّأها وأعطاها شحنة إيجابية تملّكتها كل أيام التصوير. هذا فضلاً عن إشادة المخرج مروان بركات بأدائها، ما جعلها تقدّم دورها بثقة كبيرة وأمان وارتياح. كما أن ردود الفعل من الجمهور العربي أفرحتها كثيراً، لأنها أصبحت محط أنظار الكثيرين في العالم العربي.