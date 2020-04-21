شاهد أحدث إطلالة للفنانة نور اللبنانية عبر " إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت الفنانة نور اللبنانية جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت نور على الصورة قائلة: " استمر في البحث لحد ما تلاقي النور". وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "دخيل جمالك شو حلوه".
وتابعت أخرى قائلة: "قمر يا نور في كل حالاتك".
وتشارك نور في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.
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