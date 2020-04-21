محمد الشرنوبي يعلن تأجيل حفل زفافه بسبب فيروس كورونا

اعلن الفنان محمد الشرنوبي عن تأجيل زفافه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام لحين انتهاء جائحة كورونا.



وقال في مقابلة مع برنامج on set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، على قناة ON، إنه كان من المخطط أن يكون موعد حفل زفافه الشهر المقبل، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب منع التجمعات والأفراح، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وعن تعارفه بخطيبته قال: اتعرفت على راندا الصيف الماضي صدفة في الساحل الشمالي، وبعدها حصل كلام بينا وبعدين حبينا بعض واتدبسنا.



وأضاف: 10 ديسمبر يوم خطوبتي أنا وراندا، ولكن الفرح هنأجله عشان الظروف اللي إحنا فيها، هو كان المفروض الشهر الجاي، وما فيش تجمعات، ومش هينفع نعمله في ميعاده، هنأجله لحد ما القصة دي تخلص.



وسبق أن كشفت راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام عن احتمال تأجيل حفل زفافها على الفنان محمد الشرنوبي، مؤكدة أن الموعد النهائي سيتحدد بعد السيطرة على فيروس كورونا.

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راندا هي الارتباط الثالث للشرنوبي بالخطوبة ولم يسبق له الزواج رسميا حتى الآن، وسبق أن أعلن خطوبته على لمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق وتم فسخ الخطوبة بعد 8 شهور فقط، ثم فوجيء الجميع بإعلان المنتجة سارة الطباخ خطوبتها على الشرنوبي بمقطع فيديو تبين أنه قديم وكشف المطرب الشاب عن فسخ الارتباط ليخوض معركة مع سارة التي تملك عقد احتكار لجهود محمد الفنية يمتد لعشر سنوات كاملة.

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