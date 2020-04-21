أصالة تحتفل بقدوم شهر رمضان بحفل أون لاين من منزلها

رغم رفض الفنانة السورية أصالة سابقا لفكرة حفلات الاونلاين، أعلنت عن إقامة حفل من منزلها، احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك يوم غد الأربعاء، في التاسعة مساء.



وقالت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع انستقرام : لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه.. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الماضية.. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء القادم .. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافيه وطمأنينه وسلام.

يذكر أن العزل المنزلي منح اصالة فرصة ختم القرآن الكريم للمرة الاولى في حياتها.

وأشارت اصالة في مقطع فيديو عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستقرام: انا متأثرة اليوم بشكل كبير لاني ختمت القرأن للمرة الأولي في حياتي من ساعة ولادتي".

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وسبق أن أكدت اصالة أن وجودها داخل المنزل التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا دفعها للمواظبة على الصلاة، وقالت عبر بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام: أن البقاء في المنزل طوال الوقت الماضي دفعها لاكتشاف حياتها ومعرفة أوجه التقصير فيها ومن أهمها عدم أداء الصلوات إلا في أوقات نادرة، ولذلك اتخذت قرارا بالالتزام في الصلاة، كما قررت العودة لتأدية تدريبات الرياضة داخل منزلها مع جولة تمشية خارج المنزل.

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