نجمة la casa de papel تعلن شفاءها من فيروس كورونا

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أعلنت الممثلة الاسبانية ايتزيار إيتونو الشهيرة بدور المفتشة راكيل في مسلسل la casa de papel الإسباني عن شفائها من فيروس كورونا.
واكدت انها خضعت للعلاج وشفيت تماما.
وكانت إيتونو قد نشرت قبل اكثر من شهر، صورة لها عبر انستغرام وهي مريضة، أنها كانت تشعر بارتفاع في حرارتها وبسعلة ناشفة، فخضعت لفحص الكورونا وكانت نتيجتها إيجابية.
وقالت الممثلة إنها بصحة جيدة وتتلقى العلاج، ونصحت الجميع بتوخي الحذر مؤكدة أن الفايروس خطير خصوصا للمرضى، ونصحت الجميع بالتزام المنزل ودعت إلى التكافل والتضامن في هذا الوقت العصيب.
وجاءت إصابة المفتشة راكيل قبل أيام من انطلاق الموسم الرابع من المسلسل.
يبقى أن نذكر أن عدد الإصابات في إسبانيا تخطت المئتي الف مصاب في ثاني اكبر حصيلة اصابات في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية.
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