فيديو: لجين عمران تكشف حقيقة زواجها وهذا ما فعله أطباء التجميل بوجهها

أكدت الإعلامية لجين عمران أنها لم تعلق على موضوع زواجها من رجل أعمال إماراتي بسبب تكرار هذه الشائعة أكثر من مرة.



وقالت في مقابلة لها : "ياما زوجوني مرة سعودي ومرة إماراتي وجنسيات تانية وكل يوم يقولوا شيء وبتشوف بأي جنسية أنا ما عندي مشكلة.. بس وصل الموضوع أنهم يزوجني ويطلقوني كل يوم خليهم يستمروا زوجوني من شخصيات معروفة فنيا وسياسيا ورموز وأنا حطيت خط أحمر إني ما أتكلم عن حياتي الشخصية وتحديدا فيما يخص إتزوجت أو ما اتزوجت".



وكانت قد انتشرت مؤخرًا أخبار عن زواج لجين من رجل أعمال إماراتي بارز، بعد انتشار فيديو يجمعها بإحدى صديقاتها والتي تبارك لها على البرنامج ومن ثم ألمحت لوجود خبر سار آخر في حياة عمران، معلنة أنه سيتم الكشف عنه لاحقًا.

من جهة ثانية، تحدثت لجين عن خضوعها لعمليات التجميل، موضحة أنها ندمت بشدة على اجرائها وقالت :"أنا مو ضد عمليات التجميل وسبق وأن لجأت لها لكن تعلمت مؤخرا إيه الشيء اللي احتاجه وإيه المبالغ فيه.. يعني أنا لما شيلت الفيلر ورجعت لطبيعتي ارتحت نفسيا وعرفت أنه مش كل شي ينزل في موضة التجميل أعمله".



وتابعت: "أنا شغلي في برنامج صباح الخير يا عرب كنت بقابل أطباء تجميل كتير كل واحد كان يبغى يقوم معي بالواجب كان على حساب وجهي.. ولكن اتعلمت إنه المجاملة لابد أن تكون لها حدود. وأنا مؤخرا ما بقيت بجامل أحد".

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