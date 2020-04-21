نجوم رمضان 2020 قبل وبعد

مجموعة كبيرة لامعة من النجوم العرب يظهرون هذا العام في مسلسلات رمضان 2020 بأجمل الأدوار الدرامية على شاشات التلفزة.

كيف كان نجوم رمضان 2020 قبل وكيف أصبحوا اليوم؟

اختلف شكل النجم السوري عابد فهد بكل مسلسل "الساحر" قبل وبعد، حيث ازداد وزناً وجمالاً وتألقاً خلال مسيرته الفنية.

كما ازداد النجم باسل خياط بطل مسلسل "النحات" جاذبية قبل وبعد، حيث قام ببعض التعديلات الجمالية .

لبنانياً تطورت ملامح النجم وسام حنا بطل مسلسل "بردانة أنا" قبل وبعد وهو الحائز على لقب ملك جمال لبنان قديماً.

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ولناحية الدراما المصرية أكثرهم تغييراً قبل وبعد النجم محمد رمضان بكل مسلسل "البرنس" حيث ازداد وزنه لكن الغمازة ما زالت تميزه.

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