إقالة الناطق بإسم وزارة الأوقاف المصرية بعد تصريح مثير للجدل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - قرر ” محمد مختار جمعة ” وزير الأوقاف المصري إقالة الدكتور ” أحمد القاضي ” الناطق بإسم وزارة الأوقاف المصرية من منصبه .

وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” أحمد موسى ” في برنامجه ” على مسئوليتي ” حول دراسة الوزارة فتح المساجد للأئمة فقط في شهر رمضان لإقامة صلاة التراويح بدون مصلين في إطار إجراءات الحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد .

وهو ما نفته وزارة الأوقاف وأكدت على أن تلك التصريحات لا تمثلها .. وإنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمعة والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان .

وقال محمد مختار جمعة إنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقا أصيلا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات وأن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين .