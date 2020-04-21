منظمة الصحة العالمية : ” تكيفوا مع الوباء حتى العثور على لقاح “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - خرج ” تاكشي كاساي ” المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية بتصريحات له اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت كشف من خلالها عن مستجدات أزمة فيروس كورونا المستجد .

حيث كشف عن تحذيرات منظمة الصحة العالمية من رفع القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس .

كما أوصت المنظمة بإنه في حال تم رفع إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء الوباء أن يتم ذلك بشكل تدريجي .. محذرة من أن تخفيف القيود قبل الأوان سيؤدي إلى عودة جديدة للعدوى .

ودعا تاكشي كاساي إلى التكيف مع الوباء لحين التوصل إلى لقاح للفيروس .

يذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة ما لا يقل عن 167 ألفا و500 شخص حول العالم منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي في الصين وفقا لإحصائية أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمي .