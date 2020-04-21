حقيقة ارتباط ” درة ” برجل الأعمال المصري هاني سعد

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - بعد تداول الأنباء حول ارتباط الفنانة التونسية ” درة ” برجل الأعمال المصري ” هاني سعد ” على خلفية الصورة التي جمعت بينهما داخل سيارة وتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي .
خرجت درة للرد على ذلك في تصريحات لها بنفي هذا الأمر مؤكدة على ضرورة احترام حياتها الشخصية التي هي ملكا لها ولا يحق لأحد التدخل بها .
وتابعت : ” لا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد .. وفي حال حدوث أي ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها ” .
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