بسبب تغريدة عن «الحجاب» شاهد كيف تورطت حنان ترك وأصبحت الأكثر بحثًا علي جوجل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - تصدر إسم الفنانة المصرية حنان ترك محركات البحث اليوم، وذلك بسبب تغريدة منسوبة لها من موقع ” تويتر”تم تداولها بشكل كبير على مواقع السوشيال ميديا، من حساب مزيف يحمل إسمها
وتضمنت التغريدة المنشورة رغبة حنان ترك في حذف أفلامها، وكُتب فيها: “كم تمنيت لو حذفوا جميع أفلامي التي كنت فيها بلا حجاب… الحمد لله الذي هدانا”.
ويُذكر أن أرتدت الفنانة حنان ترك الحجاب في عام 2006 ؛ وقد شاركت في عدة أدوار بالحجاب كان آخرهم قبل أن تعلن اعتزالها فيلم “المصلحة”، والذي ظهرت فيه كزوجة لضابط جسد شخصيته الفنان أحمد السقا، وشاركها في العمل أحمد عز، زينة، أحمد السعدني، وكندة علوش.
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