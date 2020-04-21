وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - توفى صباح اليوم الثلاثاء الكاتب والإعلامي المصري ” عمرو عبد السميع ” عن عمر يناهز 66 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

وكان قد تعرض لوعكة صحية حرجة خلال الأيام القليلة الماضية دخل على إثرها إلى المستشفى ليتم حجزه داخل غرفة العناية المركزة نتيجة لتدهور وضعه الصحي .

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليه بمقابر العائلة أول طريق السويس .

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ونعت الهيئة الوطنية للصحافة بمصر الكاتب في بيان لها قائلة : ” ننعى ببالغ الحزن والأسى الكاتب والإعلامي الكبير الدكتور عمرو عبد السميع أحد أعمدة الصحافة المصرية والذي وافته المنية صباح اليوم داعين الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويدخله فسيح جناته ” .

كما نعى الإعلامي والنائب البرلماني المصري ” مصطفى بكري ” رحيل عمرو عبد السميع في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

فكتب : ” بعد صراع مع المرض رحل عن عالمنا الكاتب الوطني المتميز د. عمرو عبدالسميع .. رحل وهو في قمة تألقه المهني حيث كان القراء يتابعون عموده في الأهرام وكتاباته الوطنيه بشغف .. مات من تصدي بقلمه ولسانه للفوضي والفوضويين كان شجاعا في المواجهة ونبيلا في معاركه ” .

وتابع في تغريدة أخرى : ” وكنت أتابع حالته الصحية منذ عدة أيام حتى فوجئت برحيله صباح اليوم .. تغمد الله فقيدنا برحمته وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان ” .