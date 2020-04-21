فن ومشاهير

فيفي عبده تعلن عن رفعها لقضية ضد رامز جلال

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:53 مساءً - خرجت الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” ببث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن عزمها رفع قضية ضد الفنان ” رامز جلال ” .

وذلك بسبب ما ألحقه بها من ضرر خلال استضافته لها في برنامجه الجديد ” رامز مجنون رسمي ” المقرر عرضه خلال شهر رمضان .

حيث أصيبت بمشكلة في أذنها وهي ضعف في السمع على حد قولها .

فقالت : ” رامز ده مجنون فعلا وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدا وده أثر عليا .. من الكهربا حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي ” .

وتابعت : ” وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج عشان متكهربش أو يوقف كهربا .. أنا مبقتش عارفة أسمع كويس زي الأول .. رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه ” .

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