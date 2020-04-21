رضوى الشربيني تبكي على الهواء وتودع جمهورها.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم تستطع الإعلامية المصرية رضوى الشربيني تمالك دموعها، وتأثرت كثيرا وهي تودع مشاهديها وفريق عمل برنامجها “هي وبس”، وذلك في آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج.
الإعلامية المصرية وجهت الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج، مؤكدة أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.
وأوضحت: “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة”، مؤكدة أنها كانت تود أن يستفيد الجميع وأن تقدم المساعدة لمن يستحقها.
رضوى وجهت رسالة إلى الرجال، شددت فيها على أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.
وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد كشفت مؤخرا أن التزامها بالمنزل خلال فترة حظر التجول، التي فرضها مجلس الوزراء المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قد تسببت في زيادة وزنها.
رضوى اكتسبت 6 كيلو زيادة على وزنها، وقد حرصت المذيعة الشابة على استعراض طلّتها الجديدة بجلسة تصوير عفوية، شاركت متابعيها بلقطات منها، ظهرت فيها مرتدية بنطلون أسود ونسقته مع قميص بلون المستردة، مسدلة شعرها الأسود بشكل اشعّت فيه جاذبية، وكتبت الشرييني معلقة على الصور: «اللوك جديد بعد ما تخنا ٦ كيلو بعد الحظر».
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