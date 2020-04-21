وليد توفيق: كورونا عرفنا قيمة النعمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان اللبناني وليد توفيق، إنه يلتزم بتطبيق الحجر المنزلي، ويطبقه بكل حذافيره، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وليد توفيق، قال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية المصرية، إن الوقاية أفضل من العلاج والحكاية ليست سهلة وعلينا إتباع التعليمات.

وأضاف، أن العزل المنزلي شيء جميل جعلنا ندرك النعم التي كنا نعيش فيها قبل الجائحة، مشددًا على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل تجاوز الأزمة والعبور إلى بر الأمان، وتعود الحياة مرة أخرى لطبيعتها قائلًا: “أنا ضد الحزن والاكتئاب وبحب الفرح والبهجة”.

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وليد توفيق، أشاد بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، من طرق وكباري، وغيرها، قائلًا: “أنا من قريب كنت في مصر وشفت الطرق والأنوار والمشروعات الجديدة حاجات تؤكد على عودة مصر.. وأنا أغنى لمصر الحبيبة.. وعمار يا مصر”.

وشارك وليد توفيق، مؤخرًا في السلسة الكوميدية ”دبا تزيان”، كضيف شرف على حلقتين، ويشارك في العمل العديد من الفنانين العرب كضيوف شرف، منهم الفنان المغربي ​سعد لمجرد،​ كما ضم العمل المكون من 45 حلقة نخبة من الممثلات والممثلين المغاربة كضيوف شرف، منهم عزيز داداس، وعبد الله ديدان، وأحلام الزعيمي، و​فاتي جمالي،​ وهشام الوالي، وبديعة الصنهاجي، و​سلمى رشيد​.

يذكر أن وليد توفيق، تزوج من جورجينا رزق، عام 1990، واثمر زواجهما عن نجليهما نور والوليد، في الوقت الذي انجبت فيه جورجينا رزق، ابنها الأكبر «علي» من زوجها المناضل الفلسطيني الراحل علي حسن سلامة، كما تزوجت أيضًا من الفنان المصري محرم فؤاد، الذي شاركته بطولة فيلم “الملكة وأنا” لكن زواجهما لم يستمر طويلاً ولم ترزق منه بأولاد.