زكي فطين عبدالوهاب يعلن إفلاسه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان والمخرج المصري زكي فطين عبدالوهاب، عن مروره بحالة إفلاس وخنقه وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

وقال زكي فطين عبدالوهاب، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا مخنوق .. جالي مسلسل مع المخرجة الموهوبة “مريم أبو عوف” .. دور كوميدي .. مش كوميدي .. دور اقرب للسخرية أخيرا .. بس للأسف الدكتورة بتاعتي منعتني من النزول للتصوير بسبب الكورونا .. لان مناعتي أضعف من الشخص الطبيعي.. خصوصا بعد جلسات الـ “chemo” .. ورجعنا تاني للفلس والخنقة .. ملعون أبو المرض”.

وكان المخرج زكي فطين عبدالوهاب، قد أعلن شفائه من مرض السرطان وذلك في شهر نوفمبر، بعد فترة علاج امتدت لشهور.

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زكي فطين عبدالوهاب، قال في أول تعليق له خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عهبر فضائية “on e”: “أجريت تحاليل منذ 3 أيام وكانت النتيجة بأن الورم السرطاني مازال بنفس الحجم ولم يزد، وهذا إشارة جيدة وإيجابية للشفاء”.

وأضاف: “سأتوقف عن أخذ الجلسات لمدة 3 أشهر ثم عمل إشاعة للاطمئنان وظهور النتائج النهائية التي تؤكد شفائي من المرض”.

زكي فطين، وجه نصيحة لمرضى السرطان قائلا: “أنصح الذي أصيبوا بالسرطان بالإيمان بالله واعتبار المرض أنه قدر الله ويجب تقبله”.

كان الفنان زكي فطين عبدالوهاب قد أعلن أنه تعافى من مرض سرطان الرئة الذي أصابه في الشهور الأخيرة، ونشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، منشورًا يفيد بأن نتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرًا إيجابية، وأن الورم كامن وأنه لم ينتشر، وكتب “باي باي Chemo.. باي باي Cancer”.