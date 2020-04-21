تأجيل حفل زفاف الفنان محمد الشرنوبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري محمد الشرنوبي، تأجيل حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، والذي كان مقررًا إقامته الشهر المقبل.

محمد الشرنوبي، قال خلال لقائه في برنامج “ON SET”، مع الإعلامية شيرين حمدي، والمذاع عبر فضائية ON، إنه كان من المفترض أن يكون موعد حفل زفافه الشهر المقبل، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى، بسبب منع التجمعات والأفراح، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما كشف خلال اللقاء تفاصيل أول لقاء لما مؤكدًا أنه كان صدفة في الصيف الماضي بالساحل الشمالي، وبعدها نشأت قصة حب بينهما.

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و احتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، في أجواء عائلية، بمنزل العروس.

من ناحية أخرى تعاقد محمد الشرنوبي، في الأيام القليلة الماضية على مسلسل “ليه لأ” مع الفنانة أمينة خليل، تمهيدًا لعرض العمل في الموسم الرمضاني المقبل 2020، ويقدم “الشرنوبي”، شخصية جديدة ومختلفة عليه ضمن أحداث العمل، ليعود بقوة على شاشة التليفزيون بعد النجاحات التي قدمها خلال السنوات الماضية سواء في مجال التمثيل أو الغناء.

وعرض لمحمد الشرنوبي، مؤخرًا فيلم “بنات ثانوي”، وهو من بطولة جميلة عوض، وهنادي مهنا، ومحمد مهران، ومي الغيطي، ومايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

كما أحيا الشرنوبي، حفلا مذاع بدون جمهور، على شاشة “ON، Dmc”، احتفالا بشم النسيم، وشارك في الحفل، المطرب حكيم ومحمود العسيلي ، وتم نقله من على ضفاف النيل من كلوب محمد علي.