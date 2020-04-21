محمد عبده: أحرص على تعليم أبنائي لأني حاصل على «دبلوم صنايع».. ولست خائفا من «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حل الفنان السعودي محمد عبده ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا وأدلى بالكثير من التصريحات التي تخص حياته الفنية والشخصية.

عبده قال، خلال لقاء له عبر “سكايب” ببرنامج “التاسعة” تقديم الإعلامى وائل الإبراشى على القناة الأولى المصرية، إنه عاش حياته الفنية فى بداية الأمر بطريقة حذرة وحرجة فى نفس الوقت، وذلك نظراً لطبيعة بلده الاجتماعية، حيث أنه منذ الستينيات قام البعض بتحريم الغناء على الإطلاق.

وأضاف أن العلماء المعتبرين كانوا يقولون بأن الغناء الماجن هو الحرام، وأكد: “وهذا صحيح وأنا اتفق معه”، لافتا إلى أن هناك أهل علم لهم أغراض أخرى، ولذلك كانوا يحرمون الغناء على الإطلاق.

الفنان السعودي أكد أنه يعتز بالحفلات التى شارك بها فى مصر في عدة مناسبات وأبرزها حفلات شم النسيم، مشدداً على أنه يكن كل تقدير واحترام لكوكب الشرق أم كلثوم، قائلا: “أم كلثوم نبراس لكل فنان يغنى شرقى وعربى”.

وشارك عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده، فى المداخلة عبر “سكايب”، وكشف أنه متلهف إلى الغناء والشهرة، ولكن والده أقنعه بالابتعاد عن الفن حتى يحصل تعليمه.

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عبدالرحمن أكد: “التفت إلى أشياء أهم فى عمرى الآن.. بحكم أني أكبر العائلة فعلي مسئوليات تجاه أعمالنا.. والدى قال لى أنا اجيبك سواق أو حارس عندي وأعطي لك أموال، وقال لى خد الشهادة واللى عاوز تعمله أعمله وأنا اقتنعت بهذا الأمر فعلاً “.

وعلق محمد عبده، قائلاً: “أنا لم أقمع عبد الرحمن لكن قلت له حصل مرحلتك التعليمية أولاً، كون العلم أمر مهم وضرورى فى حياة البشر، فالفن موجود فى كل شئ، حتى رجال الدين أن لم يكن لديهم طرح فنى لن يلتفت لهم أحد”.

وأضاف: “أنا حاصل على دبلوم صنايع ولذلك أنا حريص على تعليم أبنائى تعليم عالى، مشيراً إلى أنه لديه 8 أبناء جميعهم فى مراحل تعليم عالية، ولابد أن يكون الإنسان متعلم ومثقف وحتى عندما دخلت مجال الفن حرصت على تعلم الموسيقى من أساتذة.. ولذلك قلت لأبنائى أنهلوا من العلم وبعد ذلك أفعلوا ما يحلوا لكم”.

ومن ناحية أخرى تحدث عن أزمة “كورونا”، حيث قال: “جائحة كورونا أزمة وستمر بخير، كما مرت العديد الأزمات، وعلينا أن نعلم أننا اليوم نعيش فى وعي صحي أفضل من الماضي، وأنا دائماً أقول لابد أن نفلسف الأمور.. الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده وجعل لكل سبب وستمر الأزمة بخير”.

وأكد إنه غير متخوف من انتشار فيروس كورونا، ويتعامل معه بشكل عادى، مشدداً على أنه ينصح بناته بعدم الخوف وأن يفكروا فى الأمر ويتعاملون معه، قائلا: “أنا شخصياً مش بخاف وبقول لبناتي تعايشوا معاه كون الله قدرها لنا ليختبر إيماننا”.

وأضاف أنه يبتعد عن الأخبار السلبية المتعلقة بالفيروس القاتل، وتابع:” الأغانى اللى بتطلع عن كورونا مش بسمعها ولا الأخبار”، وأدى أغنية “الأماكن” على الهواء خلال الحلقة.