هذا ما حصل مع نانسي عجرم في 24 ساعة فقط؟

استطاعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ان تحقق رقماً مميزاً بعد 24 ساعة على طرحها تتر مسلسل “سكر زيادة” بطولة النجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر.

الأغنية حملت عنوان “العمر” وهي من كلمات تامر حسين، الحان وليد سعد وتوزيع احمد ابراهيم وتم تسجيلها في استديوهات هادي شرارة في بيروت.

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وتخطى الكليب حاجز المليون مشاهدة على عدة تطبيقات منها قناة نانسي عجرم الرسمية عبر موقع يوتيوب، وتطبيق انغامي، وانستغرام.

“العمر” أغنية مليئة بالطاقة الايجابية ومبهجة تتحدث عن حب الحياة وان العمر لا يُحسب بالسنوات بل العمر رحلة حلوة ومرة.

مسلسل “سكر زيادة” كوميدي من المقرر عرضه في رمضان على عدة شاشات عربية وهو من انتاج شركة صادق الصبّاح ومن تأليف أمين جمال وورشته الدرامية والمخرج وائل إحسان، بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف أمثال: أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد الذي تم تصويره مشاهده الرئيسية بين دبي والقاهرة وبيروت، حول أربع سيدات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات المشتركة، حيث تدور أحداث كل حلقة في إطار درامي وكوميدي مختلف، سيتابع من خلاله الجمهور الكثير من المواقف والأحداث التي يشارك فيها نخبة من نجوم الفن في العالم العربي كضيوف شرف على امتداد أيام الشهر الفضيل.