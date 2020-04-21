رسائل التهنئة تجتاح حساب نيللي كريم، اعرف السبب

لا زالت النجمة المصرية نيلللي كريم تتخذ من حسابها الخاص عبر موقع انستغرام منبراً للترويج لمسلسلها الجديد “بـ 100 وش”، المقرر عرضه في شهر الصوم.

قبل ساعات، نشرت “كريم” عدد من البوسترات الجديدة، معلقة عليها “سكر وعمر” قريبًا.

تلقت نيللي رسائل عديدة من قبل الجمهور والاصدقاء والمحبين الذين باركوا لها على العمل الجديد، حيث تمنوا لها التوفيق في رمضان.

Advertisements

مسلسل “100 وش” بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، أليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى ومن انتاج شركة العدل غروب.

وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل في صالون للنساء، إلا أنها تستهوي النصب، حيث تقوم بعمليات نصب، تمكنها من جني الأموال.

نذكر ان نيللي كانت قد تعرضت لحادث أثناء تصوير “بـ 100 وش”، في التفاصيل ان نيللي كانت تستقل دراجة نارية برفقة شخص، ولكنه فقد السيطرة أثناء القيادة، ليصطدم بحائط، وقد تم نقلها على الفور إلى المستشفى بعدما تعرضت لإصابة بالغة في قدمها.