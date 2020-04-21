جان يامان يعتذر للجمهور العربي بسبب تصريحاته "المسيئة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم الفنان التركي المثير للجدل، جان يامان، اعتذاره للجمهور العربي بعدما هاجم الدراما العربية ووصفها بالرديئة والسخيفة، ولا يمكن مقارنتها بالمسلسلات التركية.

وأضاف يامان بأنه لم يقصد الإساءة للجمهور العربي الوفي والمتابع للدراما التركية، وله شخصيا، بل لتلك العروض التي وصلته من المنتجين العرب ولم تعجبه لأنها "سخيفة"، ودون محتوى وفق وصفه.

وتساءل الفنان التركي في تصريحات صحافية:" ماذا يعني أن يقدموا لي عشرات آلاف الدولارات من أجل إعلان رديء أو مسلسل أو فيلم دون غاية أو رسالة؟ هل تقبلون أعزائي العرب بمنتجين مثلهم يمثلونكم؟".

وأنهى حديثه: "أعتذر من الذين ظنوا أنني أهينهم، دائمًا أقع بمشكلة سوء فهم الآخرين لما أقوله".

وكان بطل مسلسل "الطائر المبكر" قد قال في تصريح سابق:" أعمالهم (ويقصد المنتجين العرب) ليست بمستوى أعمالنا، لذا لن أشارك في أي مسلسل أو إعلانٍ عربي".

وأوضح أيضًا:" لا أعتقد أنهم يتمتعون بنفس ثقافتنا الدرامية".

وقال: "يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو افتتاح مطعم أو العشاء مع النساء.. نحن ممثلون. لسنا بضاعة تتصرّفون بها كما يحلو لكم".

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تصريحات يامان لم تلق ترحيبًا بين المتابعين العرب، ووجهوا له الانتقادات، كما وصفوا ما قاله بأنه "إهانة وإساءة" بحق الدراما العربية، ووجهوا له الاتهامات بأنه مغرور، ولم ينجح إلا عندما شارك مع نجمات ونجوم أتراك من الصف الأول.

وفي سياق آخر؛ شارك جان يامان عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي، فيديو قصيرًا له، خلال رقصه مع إحدى الفتيات من منزله.

وكان لافتا أن الفيديو جاء بعد مرور 24 ساعةً على نشر ديميت أوزدمير فيديو آخر أظهرها ترقص باحترافية.

وفي الشأن الدرامي؛ يستعد الفنان التركي جان يامان، للعودة إلى الشاشة الفضية بعد غياب طويل بسبب دخوله الجيش الإلزامي، وفيروس كورونا، من خلال مسلسل "السيد الخطأ" الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، وهي الفئة التي برع فيها يامان من قبل من خلال مسلسل "الطائر المبكر" إلى جانب زميلته ديميت أوزدمير.

ومن المقرر أن تشارك يامان بطولة المسلسل الفنانة أوزغي غوريل، وبحسب عدد من الصحف التركية فإن الفنانة لالي يشار، ستلعب دور أم جان أما الفنانة فيري بايجو ستجسد دور أم اوزغي، على أن يبدأ التصوير في شهر مايو/أيار المقبل في حال انتهت أزمة كورونا ليتم عرضه في فترة الصيف.

يُشار إلى أن يامان وغوريل سبق وأن حققا نجاحًا كبيرًا معًا من خلال مسلسل "بدر" وبدت بينهما كيمياء مميزة، وهو الأمر الذي جعل البعض يتوقع للعمل نجاحا كبيرا.