القاهرة – لايف ستايل
تحيي وزارة الثقافة ذكرى رحيل العملاقين الموسيقار سيد مكاوى والشاعر صلاح جاهين، من خلال المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، اليوم وتبث فى التاسعة مساء الثلاثاء 21 أبريل على قناتها باليوتيوب أوبريت "نظارة سوداء شايفة ورد"، من إنتاج دار الأوبرا المصرية.
الأوبريت يروى المشوار الفني للراحلين، ويتضمن نماذج من أهم الأعمال التى تعاونا فى إبداعها، كما يجسد عددًا من الشخصيات التى عاصرتهما وبطولة على الحجار، هالة فاخر، نشوى مصطفى، بهاء جاهين، مى فاروق، ومن إخراج جيهان مرسي.
يعقبه عرض المونودراما أنا كارمن، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، أداء وتأليف وإخراج سما إبراهيم، موسيقي جورج بييزيه إلى جانب عدد من مؤلفات أيمن الخياط، توزيع موسيقى محمد حسنى، تصميم ملابس رشيدة على، ويدور في قالب غنائي استعراضى كوميدى حول بحث كل امرأة عن الحرية والحب رغم اختلاف الثقافات.
قد يهمك ايضا:
حفل غنائي لأنغام على اليوتيوب ضمن فعاليات وزارة الثقافة المصرية
نادين خوري تُؤكِّد أنّ وزارة الثقافة السورية أخجلتها
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الثقافة تحيي ذكرى رحيل جاهين ومكاوي «أونلاين» الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.