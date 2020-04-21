تأجيل طرح "باتمان" لمدة 4 أشهر

القاهرة – لايف ستايل
أرجأت استديوهات "وارنر بروس" الترفيهية طرح فيلم الأكشن المنتظر "The Batman" للنجم روبرت باتينسون، إلى الأول من أكتوبر 2021 بعد أن كان مقرراً طرحه في 25 يونيو من نفس العام.
وقام الاستديو أيضاً بإجراء تعديلات على تواريخ إصدار أفلام الأبطال الخارقين، حيث سيتم طرح فيلم "The Flash" في 2 يونيو 2022، وطرح "Shazam 2" في 4 نوفمبر 2022. وقد تم دفع فيلم "The Saints of Newark" إلى 12 مارس 2021، بعد أن كان مخططاً عرضه في 25 سبتمبر 2020.
وفي تصريحات سابقة، قال مات ريفز، مخرج "The Batman" إنه أنجز تصوير 25% فقط من مشاهد فيلمه الجديد، قبل إيقاف عملية الإنتاج بسبب جائحة كورونا. وأكد "ريفز" أنه لم يبدأ بعملية تحرير الفيلم بعد، حيث ينتظر خلال الوقت الراهن لبدء الإنتاج مرة أخرى لاستكمال تصوير 75% من المشاهد المتبقية، مشيرًا إلى أنه يتابع الصحف بشكل يومي ويتابع ما يجري عن كثب.
وكانت استديوهات "وارنر بروس" قد علقت تصوير الفيلم منتصف الشهر الماضي، كإجراء احترازي للحد من الانتشار السريع للفيروس.
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