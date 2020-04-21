لم شمل فرقة "وان دايريكشن" في ذكراها السنوية دون زين مالك

كشف فريق One Direction عن لم شمل أعضائه وذلك في الذكرى السنوية للفريق، وكشف ليام باين في تصريحات لصحيفة The Sun عن أنه، وهاري ستايلز ، ولويس توملينسون ، ونيال حوران سيشاركون في خطط لم الشمل بينما زين مالك يفضل الغياب.

تاريخ أعضاء الفريق سيكون ضمن فيلم وثائقي وسيضم عددًا من المفاجآت لكل محبي وعشاق الفريق إضافة إلي عدد من اللقطات من أهم الحفلات التي أحياها الفريق حول العالم، إضافة إلى إلقاء الضوء على كواليس أعدادهم لبعض الأعمال التي قدموها وحققت نجاحات حول العالم.

بدأ فريق "One Direction" من خلال برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" الشهير عام 2010، وقد أصبحت الآن من أشهر الفرق الغنائية بالعالم وتفكك الفريق في ٢٠١٦.

وكان فاز النجم البريطاني ذو الاصول البكستانية "زين مالك" بلقب أوسم وأجمل رجل فى العالم لعام 2019 في قائمة TC Candler الشهيرة لأجمل 100 وجه في العالم، والتى ضمت الفنان التونسى "ظافر عابدين"، والفنان الفلسطيني محمد عساف.

وحقق زين مالك مؤخرًا نجاحا كبيرا بأغنيته " A Whole New World " وهي الأغنية الرسمية لـ فيلم Aladdin ، وشارك زين مالك الأغنية المغنية الأمريكية Zhavia Ward ، ووصلت نسبة مشاهدة الأغنية التى تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتم طرحها على موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" لأكثر من 104 ملايين مرة خلال شهرين فقط .

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وولد زين مالك فى 12 يناير عام 1993 فى برادفورد، غرب يوركشاير بإنجلترا، لوالديه ياسر مالك وتريشيا برانان مالك، ووالده من أصول باكستانية ووالدته من أصول ايرلندية، ولديه 3 شقيقات هم دنيا وأليها وصفاء، وكان أول ظهور له على المسرح فى المدرسة، وتمت دعوة مغنى الراب الشهير جاي شاين لحضور حدثٍ هناك، فقد اعتبره زين أحد أكثر أحداث حياته التي لا تنسى.

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